4'üncü kattan aşağı düştü! Bu bir mucize! 0:00 / 0:00

DHA

Samsun'un Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Yalvaç Sokak'ta bir mucize yaşandı. Merve Yılmaz (14),4'üncü kattaki evlerinde, odasında camları silmek için pencereye çıktı. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olan Yılmaz, dengesini kaybetti. Yılmaz, binanın giriş katının üzerindeki tentenin üzerine, buradan da halı yıkama firması tarafından kurutulmak üzere asılan halılara çarpıp yere düştü.

BELİNDE KIRIK VAR TABURCU EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre iş yerindeki çalışanlar gürültü üzerine dışarı çıktıklarında yerde yatan genç kızı gördü. Yılmaz, çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayı belinde oluşan kırıkla atlatan genç kız, tedavisinin ardından taburcu oldu.

"HAVADA TERS DÖNDÜM"

Olay anını anlatan Merve Yılmaz, "Cama çıktığım gibi ayağım kaydı zaten. Dizimin üstüne düştüm. Dizim parçalandı ondan sonra halıya çarptım, ters döndüm, belimin üstüne düştüm. İlk başta belimi hissetmedim, bacaklarım acıdı. Sonra belime ağrı girdi. Halıcı ağabeyler vardı, onlar geldi, ambulansı aradılar. Sürekli temizlik yapmazdım bu sefer böyle oldu" dedi.

"DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI"

Yılmaz'ın dedesi Yüksel Yılmaz ise, "Çıktığı gibi dengesini kaybediyor oradan bir anda aşağıya düşüyor. Oradaki sundurma çocuğu kurtardı. Verilmiş sadakamız varmış. Allah bize bağışladı. Çok büyük bir mucize. Çocuğun 4'üncü kattan aşağıya düşmesi, sadece belinde kırıkla kurtulması mucize yani. Halı yıkama işyerinde çalışanlar ses üzerine görüyorlar. Onlar haber verdiler. Önce saclar hızını kesiyor sonra halının üstüne düşüyor. Oradaki halı kurtarıyor onu. Sağlık durumu şu an iyi, eve getirdik. Belinde sadece bir yerde kırık var. Doktorlar da şaşırdı" diye konuştu.

"BENCE HALI HAYATINI KURTARDI"

Halı yıkama firmasında çalışan Furkan Kaya da, "Ön tarafta çalışırken bir anda bir ses duyup arka tarafa geldik. Baktık ki tavan kırılmış, kız çocuğu yerde yayıyordu. Hemen ambulansı aradık ailesi geldi. Hastaneye kaldırdılar, sonra polisler geldi. Kurutmak için astığımız halı vardı. Çocuk önce tavana çarpmış ardından da halıyla birlikte yere düşmüş. Hızını halı azaltmış. Halı olmasaydı daha büyük bir felaket olabilirdi. Bence halı kurtardı" dedi.