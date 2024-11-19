MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?
MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yeni haftanın takımlarının belli olmasının ardından MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ödül oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde, marketten alınan 7 farklı ürünü iki farklı yemekte kullandı. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" İşte 19 Kasım Salı MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan yarışmacı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, ödülü oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Marketten alınan 7 farklı ürünü iki farklı yemekte kullanılacağı gecede, Erim büyük ödülün sahibi oldu.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi olacak.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler değerlendirmeleri sonucunda en iyi mantıyı yapan Onur mavi takım kaptanı olarak seçildi.
Mavi takım kaptanı Onur, kırmızı takım kaptanı olarak Eda'yı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi takım
Onur (Takım Kaptanı)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
Muratcan
Kırmızı Takım
Eda (Takım Kaptanı)
Emre
Alper
Kaan
Erim