Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı...