Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Erciş - VAN

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Anma töreni, saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Erciş 108. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Topçu Hava Üsteğmen Ferdi Ümit Alagöz "Atatürk'ün askeri kişiliğini" anlattı.Tören, öğrencilerin şiir okumasıyla son buldu.Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kurum amirleri, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR