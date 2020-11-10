Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ISPARTA

AA

Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Anma törenine katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okundu.Törene katılan Ukrayna vatandaşı Maria Chesak, gazetecilere, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.Bazı insanların kaderi değiştirmek için doğduğunu ifade eden Chesak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk de böyleydi. Bugün onun için buradayız, ne yazık ki Atatürk, 1938'den beri Türkiye Cumhuriyeti çocuklarını özlem içinde bıraktı. Özlemle anıyoruz." dedi.