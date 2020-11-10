Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KIRŞEHİR

AA

Törende, sirenlerin çalmasıyla çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler de saygı duruşunda bulundu.CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve daire müdürlerinin katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.Cacabey Meydanı'ndaki törenin ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından okul öğretmenlerinden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.