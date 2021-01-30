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500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu!

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişinin yakalanması için 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Yakalanan firariler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler

BASKIN| Son dakika: Şafak vakti 90 firari kıskıvrak yakalandı
90 firariye şafak operasyonu!
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DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, para cezalarını yatırmayan ve aranan 90 kişinin adresini yapılan çalışmalarla belirledi.

OPERASYONDA 500 POLİS GÖREV ALDI

DHA'da yer alan habere göre savcılığın talimatı üzerine ekipler, firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. 500 polisin görev aldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı.

FİRARİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Yakalanan firariler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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