90 firariye şafak operasyonu!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, para cezalarını yatırmayan ve aranan 90 kişinin adresini yapılan çalışmalarla belirledi.
OPERASYONDA 500 POLİS GÖREV ALDI
DHA'da yer alan habere göre savcılığın talimatı üzerine ekipler, firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. 500 polisin görev aldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı.
FİRARİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Yakalanan firariler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
YORUMLAR