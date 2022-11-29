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Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK SOYGUN | 19 şüpheli aranıyor! Eskişehir'de 100 milyon TL'lik vurgun!
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19 şüpheli aranıyor! 100 milyon TL'lik vurgun!

Eskişehir'de, 2 yılda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan, 100 bin 701 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. 19 şüphelinin arandığı soruşturma devam ediyor

BÜYÜK SOYGUN | 19 şüpheli aranıyor! Eskişehir'de 100 milyon TL'lik vurgun!
19 şüpheli aranıyor! 100 milyon TL'lik vurgun!
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DHA

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017-2019 yılları arasındaki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

100 BİN 701 METRE KABLO ÇALDILAR

DHA'da yer alan habere göre incelemede, 2 yıl içinde piyasa değeri 100 milyon TL olan toplam 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalındığı tespit edildi.

SUÇ ŞEBEKESİ 48 KİŞİ

JASAT dedektif timleri, hırsızlığın 48 kişilik suç şebekesi tarafından yapıldığını belirledi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Harekete geçen ekipler, önceki gün Eskişehir'in yanı sıra Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suç örgütü lideri ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edilirken, 3'ünün ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

19 ŞÜPHELİ ARANIYOR, 6 ZANLI SERBEST

Eskişehir'e getirilen 26 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 20'si işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 19 şüphelinin daha arandığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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