Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Zafer Yürüyüşü" öncesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik yapıldı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı.

Alanda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, tam 96 yıl önce bugün aziz Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ordunun Çakırözü'nden Kocatepe'ye kutsal bir yürüyüşü gerçekleştirdiğini söyledi.

Orada 26 Ağustos sabahı top atışlarıyla Büyük Taarruz'un başladığını kaydeden Eroğlu, "Ve çok kısa zamanda yani 7 yılda aşılamaz dedikleri müstahkem mevkileri 7 saatte aşarak kahraman ordumuz 9 Eylül'de düşmanı denize döktü." dedi.

Daha sonra "Zafer Yürüyüşü"nü başlatan Eroğlu, Kocatepe'ye doğru ilerleyen grubu uğurladı.

Öte yandan Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Tutulmaz, Büyük Taarruz'un, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Büyük taarruz emri ile bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığına işaret eden Tutulmaz, "96 yıl önce buradan başlayan ulusal kurtuluş mücadelesi, millet için her açıdan bir varoluş savaşıydı. Düşmana karşı en güçlü ve kalıcı darbeyi vurabilmek için milletimiz 26 Ağustos'ta ordusuyla birlikte yekvücut olup özgürlüğe yürüdü." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ise kahraman milletin topla, tüfekle ve silahla yenilmediğini belirterek, "Batılı ülkeler, 1699 Karlofça Antlaşmasından itibaren yeni bir planı devreye koymaya çalışıyorlar. 'Şark Meselesi' dedikleri, böl, parçala ve yut taktiğini kullanmaya çalışıyorlar. Dedelerimiz; Galiçya'da, Yemen'de, Kafkas cephesinde, Çanakkale'de, Kut'ül Ammare'de bu vatan için canları pahasına savaştı." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında sahnelenen Büyük Taarruz tiyatro oyunu, alkış aldı.

Törende, halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı da konser verdi.

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