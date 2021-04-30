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Filmleri aratmayacak senaryo! İş insanına 3.5 milyon TL'lik vurgun!

İzmir'de iki iş insanını, banka şubesinde 20 milyon liralarının blokeli olduğuna dair Merkez Bankası'na ait sahte belgeyle dolandıran 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, iki iş insanından 3.5 milyon TL para aldıkları belirlendi

BÜYÜK VURGUN! Son dakika: Filmleri aratmayacak senaryo! İş insanına 3.5 milyon TL'lik vurgun!
Filmleri aratmayacak senaryo! İş insanına 3.5 milyon TL'lik vurgun!
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İHA

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Merkez Bankası İzmir Şubesi'nde güvenlik görevlileri, 3 kişinin bankaya gelerek birbirlerine evrak vermesi, şüphe çekmemek için banka veznesinden para bozdurduktan sonra dışarıda bekleyen başka bir kişiye evrak gösterip ayrılmaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS 40 GÜN BANKANIN ÖNÜNDE BEKLEDİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, banka önünde 40 gün boyunca nöbet tutarak titiz bir çalışma başlatarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ŞÜPHELİ VE MAĞDUR İŞ İNSANI BELİRLENDİ

İddiaya göre 12 Nisan tarihinde elinde evraklarla yeniden bankaya gelmesi üzerine şüpheli T.K.'yi (47) fark eden polis ekipleri, şüpheliyi bir süre uzaktan izledi. T.K., bir süre bankada zaman geçirdikten sonra kendisini dışarıda bekleyen iki kişinin yanına gitti. Harekete geçen polis ekipleri T.K.'nin yanına gittiği iki kişiyi durdurdu. Durdurulan iki kişiden birinin iş insanı ve olayın mağduru S.M. (51) olduğu belirlendi.

AKILALMAZ SENARYO

İş insanı S.M., burada polislere gayrimenkul satışı için şüpheli T.K. ile anlaştıklarını ancak Merkez Bankası'nda 20 milyon lira parası olduğunu ve blokeli parayı alabilmesi için 2019 Haziran ayından bugüne kadar parça parça toplamda 3 milyon lira verdiğini söyledi. S.M. kendisini sürekli oyaladığını söylediği T.K.'nin bugüne kadar parasını geri vermediğini öne sürerek şikayetçi oldu.

MERKEZ BANKASI ADINA SAHTE EVRAK

Polislerin görüştüğü diğer ismin de başka bir mağdur iş insanı R.P. (53) olduğu belirlendi. T.K.'nin kendisine 540 bin lira borcu olduğunu söyleyen R.P., bu tutarı 5 yıldır alamadığını iddia etti. T.K.'nin elindeki evraklara el koyan polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evrakların iş insanlarını dolandırmak için Merkez Bankası adına düzenlenmiş sahte evraklar olduğu ortaya çıktı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bankanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, T.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen diğer şebeke üyelerinin S.E. (41) ve Y.A. (31) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden S.E.'nin sahte belge ve kaşeleri hazırladığı Y.A.'nın ise sahte evrakları matbaada bastırdığı anlaşılırken, 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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