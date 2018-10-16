Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Zabıta Tedbir Müdürlüğü, ikinci kez açtığı ve 23 Ekim 2018 tarihinde yapacağı, " İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan 381 adet Yapının Nüfus Ve Eşyadan Tahliyesi, Yıkılması Ve Molozların Kaldırılarak Moloz Nakli Yapılması İşi" ihalesini, "İmar Barışı"nı gerekçe göstererek iptal etti. Söz konusu 381 yapının yıkımı için geçen yıl aralık ayında açılan ihale ise "değerlendirme" aşamasında bekliyor. İBB ilk ihaleyi sonuçlandırmadan ikinci kez bir ihale açmıştı.



İPTAL GEREKÇESİ İMAR BARIŞI



İBB'nin ihaleyi iptal gerekçesinde şöyle denildi:



"18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı' kanunun Geçici 16.maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanuna eklenen Geçici 16. Madde ile İmar Barışı kapsamında ‘Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları iptal edilir' denilmekte olup imar barışı başvuru işlemleri 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecektir.



Bu nedenle, imar barışına başvuru hakkı bulunan 381 adet ruhsat ve ruhsata aykırı yapı için 23 Ekim 2018 tarihinde yıkım ihalesi düzenleneceği ancak imar başvuru işlemleri 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceği göz önünde bulundurularak herhangi bir hukuki yanlışlığa sebebiyet verilmemesi açısından idare tarafından ihalenin iptal edilmesi uygun görülmüştür."



Yıkım ihalesinin teknik şartnamesinde işin amacı şöyle açıklanmıştı:



"İBB sınırları dâhilindeki aykırı betonarme karkas yapıların yıkılması, işgali binaların eşyadan tahliyesi, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli amacıyla yapılacak olan ihale için bu şartname hazırlanmıştır.



Zabıta Tedbir Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 381 adet betonarme karkas yapının yıkımı, işgalli binaların eşyadan tahliyesi, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli yapım işine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır."

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