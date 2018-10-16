SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
yıkım
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Büyük yıkım ihalesi iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, imar kanununa aykırı yapıldıkları için yıkılmasına karar verdiği ve yıkmak için ihale açtığı 381 yapı, "İmar Barışı" sayesinde şimdilik kurtuldu. İBB, 381 yapının yıkımı için açtığı ihaleyi iptal etti. İptale gerekçe olarak, "hukuki yanlışlığa sebebiyet vermemek" gösterildi.

16.10.2018 - 14:36 | Güncelleme:

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Zabıta Tedbir Müdürlüğü, ikinci kez açtığı ve 23 Ekim 2018 tarihinde yapacağı, " İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan 381 adet Yapının Nüfus Ve Eşyadan Tahliyesi, Yıkılması Ve Molozların Kaldırılarak Moloz Nakli Yapılması İşi" ihalesini, "İmar Barışı"nı gerekçe göstererek iptal etti. Söz konusu 381 yapının yıkımı için geçen yıl aralık ayında açılan ihale ise "değerlendirme" aşamasında bekliyor. İBB ilk ihaleyi sonuçlandırmadan ikinci kez bir ihale açmıştı.

İPTAL GEREKÇESİ İMAR BARIŞI

İBB'nin ihaleyi iptal gerekçesinde şöyle denildi:

"18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı' kanunun Geçici 16.maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanuna eklenen Geçici 16. Madde ile İmar Barışı kapsamında ‘Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları iptal edilir' denilmekte olup imar barışı başvuru işlemleri 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecektir.

Bu nedenle, imar barışına başvuru hakkı bulunan 381 adet ruhsat ve ruhsata aykırı yapı için 23 Ekim 2018 tarihinde yıkım ihalesi düzenleneceği ancak imar başvuru işlemleri 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceği göz önünde bulundurularak herhangi bir hukuki yanlışlığa sebebiyet verilmemesi açısından idare tarafından ihalenin iptal edilmesi uygun görülmüştür."

Yıkım ihalesinin teknik şartnamesinde işin amacı şöyle açıklanmıştı:

"İBB sınırları dâhilindeki aykırı betonarme karkas yapıların yıkılması, işgali binaların eşyadan tahliyesi, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli amacıyla yapılacak olan ihale için bu şartname hazırlanmıştır.

Zabıta Tedbir Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 381 adet betonarme karkas yapının yıkımı, işgalli binaların eşyadan tahliyesi, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli yapım işine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X