Büyük yüzleşme! Babası neden kaçıyor?

Kader ve onu 4 günlük bebekken sosyal hizmetler kurumuna bırakan annesi Gülhan arasında sert bir yüzleşme yaşanmış, babası olduğu iddia edilen Ahmet A. ise bunu reddetmişti. Ahmet’in kardeşi Cennet canlı yayına bağlanıp, Kader’in yeğeni olduğunu kabul etmişti.

Cennet’in oğlu Barış canlı yayına bağlandı, annesinin ihbarından sonra dayısı Ahmet’in evlerini bastığını, Vazgeçme muhabirleri sayesinde kurtulduklarını anlattı. Ahmet ise önce yayına katılmayı kabul etti, sonra kaçmayı tercih etti. Gülhan’la sevgili olduğunu muhabirlerimize itiraf eden Ahmet, Kader’den haberi olduğunu ama babası olduğundan emin olmadığını dile getirdi. Kader 19 yıldır varlığından haberdar bir baba istemediğini vurguladı.

Kader’in babası olduğu iddia edilen Ahmet’in oğlu Ümit, ilk kez canlı yayına bağlandı. Kader’in kardeşi olup olmadığını bilmediğini söyleyen Ümit, babasının da, kendisinin de DNA testi yaptırmayacağını kaydetti. Ümit’in bu sözleri üzerine Kader, babasının Ahmet olduğundan emin olduğunu ve baba - oğulun bu gerçeği saklamak için kaçtığının altını çizdi.