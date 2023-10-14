Büyük yüzleşmede gergin anlar yaşandı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında 67 yaşındaki Türkan, 5 yıldır oğluna hasret olduğunu söyledi. Yıllar sonra oğlu Yakup ve gelini Nagehan ile canlı yayında yüzleşti

Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında İzmir’den gelen Türkan Kalçın ve oğlu Yusufcan, gelinleri Nagehan'ı Yakup’u ailesinden kaçırmakla suçladı. Abisini çok özlediğini söyleyen Yusufcan, gözyaşları içinde bu hasretin bitmesini istedi. Canlı yayına bağlanan Nagehan ve Yakup yıllar sonra Türkan’la yüzleşti. Gelinini oğluna muska yaptırmakla suçlayan Türkan, oğlu Yakup ve gelini Nagehan’ın sözleriyle adeta çıldırdı.

Gelinini en başından beri istemediğini, oğluna zorla kaçtığını belirten Türkan önce stüdyoyu terk etmek istedi, ardından öfkesinden kısa bir baygınlık geçirdi. Türkan’ın numara yaptığını iddia eden Negahan evlilikleri boyunca kayınvalidesinin onlara huzur vermediğini söyledi. Karısını savunan Yakup ise annesiyle asla barışmayacağının altını çizdi.

Yaşadıkları büyük kavga sırasında Türkan, Nagehan’dan vazgeçmezse oğlunu evlatlıktan reddeceğini söylerken; Yakup, annesine “Karaciğerini bana geriver” diyerek öfkesini kustu.

Anne-oğulun çok konuşulan yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de devam edecek…