Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

AA

Çelenk sunma programının sona ermesiyle Vali Funda Kocabıyık, Uşak Valiliğinde tebrikleri kabul etti.15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının ardından öğrenciler tarafından günün anlamına ilişkin şiirler okundu.

Jandarma Binbaşı Ünal Bayhan, törende yaptığı konuşmada, "Bize bu büyük zaferi kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyetimizin ölümsüz muhafızları aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anar, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarım. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz hepimize kutlu olsun." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı tören, halk oyunları gösterisiyle son buldu.