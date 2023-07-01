Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Büyükada'da ilginç görüntü: Naylon torba ile denize girdiler

Adalar’da naylon torba benzeri bir malzemeyi giyinerek deniz suyuna kendisini bırakanlar ve elektrikli aracını dubaların üstünden atlatanların görüntüleri Adalıları ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Büyükada'da ilginç görüntü: Naylon torba ile denize girdiler
İHA

Büyükada’da dün öğlen saatlerinde, bayramı fırsat bilip adaya serinlemek için gelen şahısların, önünde kayalık olan sahil şeridinden üstlerine amatörce yapıldığı belli olan şişme plastik naylon torba benzeri bir malzemeyi giyerek tehlikeli bir şekilde denize atlaması dikkat çekti.

Diğer taraftan bir şahsın, akülü araçların girmemesi için koyulan elektrikli açılır kapanır dubaların üstüne elektrikli aracını çıkarıp aracını karşı tarafa geçirmesi vatandaşların cep telefonları tarafından fotoğraflandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YKS tercih kılavuzu 2023 bekleniyor... YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
GÜNDEM YKS tercih kılavuzu bekleniyor...
Dr. İbrahim Arıcı'nın cansız bedenine 144 gün ulaşılamadı
GÜNDEM Gıyabi cenaze namazı kılındı
KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Temmuz ayı kira artış oranı ne zamana açıklanacak, ne kadar olacak ve yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı?
GÜNDEM Temmuz ayı kira artış oranı ne zamana açıklanacak?
MHP'de 'Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti' oluşturuldu
GÜNDEM MHP'de 'Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti' oluşturuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kabotaj Bayramı mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kabotaj Bayramı ...
Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı
GÜNDEM Havalimanı otoparkı tam kapasite
Sandıktaki patron cesedi davasında sanık avukatından 'boğuşma sırasında oldu' savunması
GÜNDEM Sandıktaki patron cesedi davasında yeni gelişme
Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEM Yayla yolunda bulunmuştu! Detaylar belli oldu
Konya Ovası´nda 180 santimetrelik buğday yetişti
GÜNDEM Buğdaylar boyunu aştı
Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönenlere uyarı
GÜNDEM Tatilcilere dönüş uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.