Büyükada'da uyuşturucu operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve Büyükada'da bir adrese teslim edilmek üzere kargolanan pakette uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan polis çalışma başlattı.

Kargoyu takibe alan polis, Z.B. (35) adına gönderilen paketin 8 Temmuz Çarşamba günü A.T. (37) ve Hollanda uyruklu I.P. (32) tarafından teslim aldığını belirledi.

Polis, kargoyu teslim alan şüphelileri bahse konu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Kargo paketinin içinde 205.18 gram uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler, narkotik köpekleriyle üç farklı adreste daha yaptıkları aramalarda 762,98 gram narkotik madde, 101 gram esrar, 439 gram kök halinde hint keneviri, 18.6 gram skunk ile şırınga ve hassas terazi ele geçirdi.

Çalışmaların devamında kargo alıcısı Z.B. (35) ve konu ile bağlantısı bulundukları tespit edilen E.Y. (32) ve T.Y. (41) isimli şahıslar 10 Temmuz Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

,Tansel Parlak