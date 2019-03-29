SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları

Giriş: 29.03.2019 - 11:13 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Büyükanne ve büyükbabaların sorunlara karşı bulduğu ilginç fikirler ve eğlenceli fotoğrafları...

  • 1Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    1|57

    Eğer büyükanne ve büyükbabalarınızı daha sık ziyaret ederseniz, onların aslında ne kadar ilginç hayatlar yaşadıklarını ve buldukları pratik çözümlerle hayatlarını kolaylaştırdığını görebilirsiniz.

  • 2Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    2|57

    Örneğin eskiyen eşyaları atmayıp değerlendirmek de büyüklerin en sık yaptığı davranışların başında geliyor. Telefon kutusundan saklama kabı yapmak gibi...

  • 3Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    3|57

    Ya da kedi tüylerini atmayıp biriktiren bir büyükanne, kedi tüylerinden lüks bir kuş yuvası yapılabileceğini düşünerek böyle bir yöntem geliştirmiş. 

  • 4Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    4|57

    Büyükanne usülü "Facebook" albümü başka türlü düşünülemez!

  • 5Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    5|57

    Bu da eski usul Facebook albümü... 

  • 6Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    6|57

    Bir başka büyükanne de torununun yırtık pantolonla dolaşmasına gönlü el vermemiş ve kendinden eskitilmiş pantolonu dikmiş.

  • 7Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    7|57

    Torununa kısmet arayan bu büyükanne de çareyi sosyal medyada bulmuş.

  • 8Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    8|57

    Torununun burnunun üşümesine gönlü el vermeyen büyükanneden ilginç fikir!

  • 9Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    9|57

    Eskiden ayakkabıydı ama artık terlik!

  • 10Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    10|57

    Yılanı sprey ilaçla geri püskürten cesur büyükanne...

  • 11Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    11|57

    Torununun dövmesini gördüğünde büyükannenin verdiği ilk tepki!

  • 12Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    12|57

    Facebook'a yüklenen bir paylaşım ancak karanlık olduğu için ne olduğu anlaşılmıyor.

  • 13Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    13|57

    İşte bedenleri yaşlı olmasına rağmen ruhları genç kalmış büyüklerin eğlenceli fotoğrafları ve hayatı kolaylaştımak buldukları pratik çözümler...

  • 14Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    14|57
  • 15Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    15|57
  • 16Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    16|57
  • 17Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    17|57
  • 18Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    18|57
  • 19Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    19|57
  • 20Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    20|57
  • 21Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    21|57
  • 22Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    22|57
  • 23Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    23|57
  • 24Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    24|57
  • 25Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    25|57
  • 26Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    26|57
  • 27Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    27|57
  • 28Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    28|57
  • 29Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    29|57
  • 30Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    30|57
  • 31Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    31|57
  • 32Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    32|57
  • 33Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    33|57
  • 34Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    34|57
  • 35Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    35|57
  • 36Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    36|57
  • 37Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    37|57
  • 38Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    38|57
  • 39Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    39|57
  • 40Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    40|57
  • 41Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    41|57
  • 42Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    42|57
  • 43Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    43|57
  • 44Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    44|57
  • 45Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    45|57
  • 46Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    46|57
  • 47Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    47|57
  • 48Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    48|57
  • 49Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    49|57
  • 50Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    50|57
  • 51Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    51|57
  • 52Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    52|57
  • 53Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    53|57
  • 54Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    54|57
  • 55Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    55|57
  • 56Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    56|57
  • 57Büyükanne ve büyükbabaların sıra dışı davranışları
    57|57

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X