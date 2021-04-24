YARIM YÜZYILLIK ÇANTANIN İÇİNDEN ÇIKTI! ESKİDEN HERKES ONU KULLANIYORDU

Eski eşyalar genelde atılır ama bazıları da var ki onlar yıllar geçtikçe daha çok değerlenir. Tıpkı Rusya'da bir kişinin elinde bulunan bu ahşap çanta gibi...