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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Büyükbaş ve küçükbaş sayısı azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Büyükbaş ve küçükbaş sayısı azaldı

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre; geçtiğimiz yılın aralık ayıyla kıyaslandığında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 2, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,3 azaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:08
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        Büyükbaş ve küçükbaş sayısı azaldı
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        TÜİK'in açıkladığı verilere göre; geçtiğimiz yılın aralık ayıyla kıyaslandığında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında azalma yaşandı.

        Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,0 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise %2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti.

        EN ÇOK DÜŞÜŞ YÜZDE 7,5 İLE KEÇİDE

        Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise %7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak gerçekleşti.

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