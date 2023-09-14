Büyükbaş ve küçükbaş sayısı azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; geçtiğimiz yılın aralık ayıyla kıyaslandığında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında azalma yaşandı.

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,0 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise %2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti.

EN ÇOK DÜŞÜŞ YÜZDE 7,5 İLE KEÇİDE

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise %7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak gerçekleşti.