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Büyükçekmece Belediyesi e-Devlet’ten hayvan sahiplendirecek

Büyükçekmece Belediyesi E-Devlet uygulaması üzerinden sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplendirecek.

Büyükçekmece Belediyesi e-Devlet’ten hayvan sahiplendirecek
İHA

E-Devlet uygulaması üzerinden Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan hayvanlara ulaşılarak sahiplenilebilecek.

Sokak hayvanlarını sahiplendirmeye yönelik uygulama e-Devlet tarafından hayata geçirildi. Devreye sokulan yeni uygulamayla barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına destek olunması bekleniyor. Yeni uygulama, ilk olarak Türkiye genelinde üç belediyede hayata geçti. Uygulamada, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi ile Ankara Keçiören Belediyesi barınaklarındaki hayvanların bilgileri ve fotoğrafları yer alıyor, uygulamanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi planlanıyor.

"SATIN ALMA SAHİPLEN"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, uygulamanın son derece yerinde olduğunu ifade ederek, “Büyükçekmece Belediyesi olarak, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde binlerce sahipsiz hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Her söylediğimiz gibi “Satın alma, sahiplen” anlayışı ile bu canlara sıcak bir yuva, sevgi dolu bir ortam sunabiliriz. E-Devlet üzerinden sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız belediyemize ulaşarak istedikleri hayvanları sahiplenebilirler” dedi.

NASIL SAHİPLENİR?

E-Devlet'in internet sitesine girerek hesabınızı açın. Arama çubuğuna "Hayvan sahiplenme" yazıp aratırsanız üç belediyenin ismini göreceksiniz. Hayvan sahiplenmek istediğiniz belediyenin üzerine tıklayın, sahiplenmek istediğiniz hayvanı seçin. Daha sonra karşınıza çıkan başvuru sayfasına güncel telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve yerleşim adresinizi yazın. Başvurduğunuz kuruma bağlı olarak değişen bir sürenin ardından, seçtiğiniz barınak sizinle iletişime geçecektir.

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