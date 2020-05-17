Büyükçekmece'de 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

AA

Alınan bilgiye göre, Mehtap M. (39),Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki binanın 6. katındaki dairesinin balkonundayken üzerindeki kıyafetler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve ardından balkondan aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangın söndürücü ile müdahalede bulunurken sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mehtap M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken Mehtap M'nin kocası, eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü iddia etti.

Mehtap M'nin yanarak balkondan düştüğü anlar güvenlik kamerasına da yansırken polis olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

,Halis Akyıldız