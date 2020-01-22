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HaberlerGündemSon dakika: Büyükçekmece'de bir binada patlama

Büyükçekmece'de bir binada patlama

Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu. Polis ve itfaiyenin patlamanın nedeniyle ilgili araştırması sürüyor

Büyükçekmece
DHA

Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. DHA'nın haberine göre patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.

Polis ve itfaiyenin patlamanın nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.

 

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