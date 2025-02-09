Büyükçekmece'de makaslayan TIR nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı
Büyükçekmece D-100 kara yolunda makaslayan TIR nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikameti, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı
D-100 kara yolunun S rampası mevkisinde seyir halinde olan TIR, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak makasladı.
Bariyerlere çarparak duran TIR diğer araçların geçişini engellerken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kara yolunun Edirne istikametini trafiğe kapatan ekipler, trafik akışını yan yoldan kontrollü şekilde sağladı.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yolu kapatan TIR kaldırılırken, kara yolunun Edirne istikameti trafiğe açıldı.
TIR şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.