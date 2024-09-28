Büyükçekmece'de operasyon!

İHA'nın haberine göre; Büyükçekmeceye çok sayıda sağlık, polis ve özel harekat ekibi bölgeye sevk edildi.

Büyükçekmece Kumburgaz'da bir sitede, polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için operasyon yaptığı esnada iddiaya göre silah sesleri duyuldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken özel harekat ekiplerinin desteğe geldiği bölgede polisin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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