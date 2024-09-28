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        Büyükçekmece'de operasyon!

        İstanbul Büyükçekmece'de polis ekiplerinin bir sitede şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için operasyon yaptığı sırada silah sesi duyuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 23:25 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:32
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        Büyükçekmece'de operasyon!
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        İHA'nın haberine göre; Büyükçekmeceye çok sayıda sağlık, polis ve özel harekat ekibi bölgeye sevk edildi.

        Büyükçekmece Kumburgaz'da bir sitede, polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için operasyon yaptığı esnada iddiaya göre silah sesleri duyuldu.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken özel harekat ekiplerinin desteğe geldiği bölgede polisin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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