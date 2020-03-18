İHA

Büyükçekmece Belediye Meclisi “Korona Salgını ve Salgına Karşı Alınan Önlemler” özel gündemiyle belediye hizmet binasında toplantı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı.

Korona salgını ve alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda semt pazarlarında vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar tezgahları seyrekleştirilecek, sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek. Semt pazarları saat 10.00'da açılıp 18,00'de kapanacak. 14 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek olan uygulama kapsamında zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştıracak. Üzeri açık gıda maddesi satan ve eldiven kullanmayan satıcılar uyarılacak. Ayrıca belediye ekipleri de pazar yerleri ve çevresinde dezenfekte çalışmalarını sürdürecek.

'ESAS GÖREVİMİZ DEVLETİMİZİN İKAZLARINA UYMAK'

Toplantıyı değerlendiren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Depremden daha önemli bir vaka için hep birlikte el ele yürürken herkesin fikrini almak istedik. Korona virüsü ülkemizi de etkisi altına aldı. İlk ve esas görevimiz devletimizin yöneticilerinin ikazlarına uymak. Dünya bu yangınla mücadele etmezse çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Belediye olarak halkın ortak kullandığı alanları dezenfekte etmeye çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizden aldığımız bilgi desteği ile dezenfekte işlemini devam ettiriyoruz. Belediye olarak bugüne kadar iyi yol aldık. Bundan sonra da halkın sağlığı için alınması gereken her tedbiri alacağız" dedi.