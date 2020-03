Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor - İSTANBUL

AA

Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor- Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk taşıyan 2 bina daha yıkılıyor- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:- "Olası büyük İstanbul depremine karşı hazırlanmak en asli görevimizdir" Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk teşkil eden 2 binanın daha yıkımına başlandı.Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'nde bulunan 27 daireden oluşan 2 bina, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükçekmece'de deprem hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.İstanbul'u çok yakından ilgilendiren, derinden etkileyecek depremin kapıda olduğunu ifade eden Akgün, "39 ilçe belediye başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte hiç zaman kaybetmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı da arkamıza alarak olası büyük İstanbul depremine karşı hazırlanmak en asli görevimizdir." dedi.Akgün, İstanbul halkının kendilerini iş başına getirdiğini dile getirerek, aradan yaklaşık 1 yıl geçtiğini belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini de özellikle İstanbul'un depreme hazırlığıyla ilgili göreve davet ettiğini ifade eden Akgün, şöyle devam etti:"39 ilçe meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi İstanbul'un olası depremde alabileceği hasarı göz önünde bulundurarak ne kadar büyük etki altında olduğumuzu, nasıl etkileneceğimizi biliyoruz. Bu gerçekler doğrultusunda zaman kaybetmeden İstanbul'la ilgili her türlü hazırlığı yapmak durumundayız. Toplanma noktasından, Büyükçekmece'deki tehlikeli binaların yıkılıp yeniden yapılması, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların hızlandırılması, bütün görevimizin bu olması gerektiğini düşünüyorum ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu konuda yavan kaldığını, fazla yol kat edemediklerini düşünüyorum."Akgün, Türkiye'nin en uzun süreli belediyecisi ve belediye başkanı olduğunu söyleyerek, "Büyükçekmece'de 1999 depreminden sonra uyandık. Aşağı yukarı kentsel dönüşümümüzün büyük bir kısmını tamamladık. Büyükşehir Belediye Meclisi önümüzü açarsa Kumburgaz sahillerindeki tehlikeli yapılarımızı da bir an önce kentsel dönüşüme tabi tutarak oradaki vatandaşlarımızın da can ve mal güvenliğini almak için gayret içerisindeyiz. Önümüzdeki meclis toplantılarında bunu özellikle dile getireceğiz." diye konuştu.Her kentsel dönüşümle ilgili yaptıkları yıkımları basın ve teknik heyetiyle yerinde izlediklerini ifade eden Akgün, "Her yıkım bölgesinde mutlaka 15-20 mühendis arkadaşımla beraber oluyorum. Bu esasında bir atölye dersidir, çalışmasıdır." dedi.