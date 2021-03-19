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Büyükçekmece'de TIR devrildi, TEM Otoyolu trafiğe kapandı

İstanbul'da TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde TIR devrilmesi nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası trafik akışı E-5 Karayolu üzerinden sağlanırken yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yol trafiğe açıldı

Büyükçekmece'de TIR devrildi, TEM Otoyolu trafiğe kapandı
Büyükçekmece'de TIR devrildi, TEM Otoyolu kilitlendi
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İHA

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saat 03.00 sıralarında yol üzerinde seyir halinde olan bir TIR, henüz belirlenemeyen bir sebeple yol üzerinde kaza yaparak devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; polis ekipleri kaza nedeniyle tüm şeritleri trafiğe kapattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik akışı E-5 Karayolu üzerinden sağlanırken yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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