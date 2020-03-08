AA

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 1 kişi bıçakla yaralandı



Büyükçekmece'de bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi Billur Sokağındaki bir hurdalık deposunda, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen kağıt toplayıcısı bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek incelemede bulundu.