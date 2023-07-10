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        Büyükçekmece'de yün yüklü TIR devrildi

        Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yün yüklü TIR, 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada şoför yaralandı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 11:04
        TIR devrildi! Şoför kabinde sıkıştı
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        Kumburgaz'da meydana gelen kazada iddiaya göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde seyreden 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada şoför kabinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya karışan diğer iki otomobilde hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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