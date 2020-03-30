Büyükçekmece'deki

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece'de bir adreste düzenlenen eğlence hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş),C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır. Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak’ta bulunan bina zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."

Bu arada eğlence mekanın işletmecisi M. E. Ç.'nin avukatı Abdullah Burak Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğlencenin sosyal medyada paylaşılması üzerine toplumda büyük tepki topladığını belirterek, bunun üzerine emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 15 kişinin ifadesi alındığını söyledi.

Akça, ifadelerinin ardından yaklaşık 10 kişinin serbest bırakıldığını aktararak, müvekkili ve bazı kişilerin işlemlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Sosyal medyada iddia edildiği gibi bir suçun işlenmediğini savunan Akça, "Sosyal medyadan dolayı olay amacını aşmıştır. Kesinlikle bir parti, ticari amaç söz konusu değildir. Olay şahısların kendi aralarında eğlenmesidir. Müvekkilim de sonradan oraya eğlenmeye gitmiştir." dedi.Emniyette işlemleri süren şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.