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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası

Büyükçekmece Gölü´nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi. Gölün bir kısmı yosunla kaplandı. İBB ve Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin 1 haftada 10 tonun üzerinde yosunu temizlediği belirtildi.

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
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DHA

Büyükçekmece Gölü´nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresine taşınan yosunlar göl yüzeyinin bir kısmını tamamen kapladı.

Yosunların büyük bölümünün de su altında olduğu görüldü. Yosunların rüzgarla bölgeye taşınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı.

Bir haftada gölden 10 tonun üzerinde yosun temizlendiği belirtildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre gölün denizle birleşen bölgesinde havaların ısınmasıyla her yıl yosun istilasının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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