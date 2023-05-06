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Büyükçekmece lojistik deposunda korkutan yangın

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir lojistik merkezinde yangın çıktı. 2 bin metrekare alana kurulu merkezdeki yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü

Büyükçekmece lojistik deposunda korkutan yangın
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AA

İstanbul Büyükçekmece'de, 2 bin metrekare alana kurulu lojistik merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerindeki lojistik deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, emniyet ekipleri depo çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında, depodaki bazı ürünler kullanılamaz hale geldi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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