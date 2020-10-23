Büyükçekmece’de boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti - İSTANBUL

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkartılan Nart'a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye gönderilerek, tedavi altına alınan Nart'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.Nart'ın cenazesi, hastane morgundan İBB aracına konularak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR