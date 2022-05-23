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Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece’de cinayet gibi kaza!
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Alkollü sürücü 2 çocuk annesini hayattan kopardı

Büyükçekmece’de belediyenin sosyal tesisinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükçekmece’de cinayet gibi kaza!
Cinayet gibi kaza! 2 çocuk annesi öldü
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İHA

Olay gece saatlerinde Celaliye’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Belediyesi’nin sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk (42) çöp atmak için tesisten dışarı çıktı. Bu sırada 34 EEH 215 plakalı otomobil sürücüsü, Demirrenk’e çarptı.

Ağır yaralanan kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Demirrenk olay yerinden geçerken denk gelen 112 sağlık personellerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenildi.

KAZANI ANI KAMERAYA YANSIDI

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Demirrenk’in elinde çöplerle dışarı çıkıyor. Bu sırada hızla gelen araç, Demirrenk'e çarpıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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