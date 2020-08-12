Büyükelçi Çakıl Beyrut'taki patlamadan etkilenen Türk kurumlarını ziyaret etti

AA

Büyükelçi Çakıl, eşi Esin Çakıl ile patlamanın merkezi Beyrut Limanı'na yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Türk Hava Yolları (THY) ofisini ziyaret etti.

THY Beyrut Müdürü Hasan Hamdan'dan patlamanın etkilerine ilişkin bilgi alan Çakıl, geçmiş olsun dileklerini iletti.

THY Müdürü Hamdan patlamada sadece kendisi ve bir çalışanın hafif yaralandığını, olayın mesai saatleri dışında gerçekleşmesinin büyük bir faciayı önlediğini anlattı.

Beyrut kent merkezindeki THY ofisinin patlamadan büyük zarar gördüğü, camların yerinden söküldüğü, ofisteki malzemelerin yere saçıldığı, tavanın çöktüğü dikkati çekti.

Büyükelçi Çakıl ayrıca Beyrut Büyükelçiliğine bağlı Vize Bürosu, Ticaret Müsteşarlığı ve kentteki Türk şirketlerini de ziyaret etti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlama sonucu 171 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.