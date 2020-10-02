Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi

AA

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz 9 sanık ile tutuklu sanık Şahin Söğüt ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Bazı avukatların mahkemeye, duruşmada hazır bulunamayacaklarına ilişkin mazeret dilekçesi gönderdikleri açıklandı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen bazı sanıklar, salgın sürecinde avukatlarıyla yeteri kadar görüşemedikleri için savunmalarını hazırlayamadıklarını, bu nedenle savunmalarını sonraki celselerde yapmak istedikleri belirtti.

Bu sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre tanıyan mahkeme, 7 sanığın tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Savcılık mütalaası

Savcı, 5 Mart 2020'de dosyaya sunduğu esasa ilişkin mütalaada, 5 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca olay anında işlenen "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından da 70 yıl 6'şar ay hapis cezası istemişti.

Sanıklardan 3'ünün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra Karlov'un öldürülmesine yardımın da arasında bulunduğu diğer suçlardan 86 yıl 3'er aya kadar hapisleri talep edilen mütalaada, 5 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis isteminde bulunulmuştu.

Mütalaada, aynı suçtan yargılanan 6 sanığın beraati, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılması talep edilmişti.