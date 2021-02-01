"Büyüklük Sende Kalsın" müzikseverlerle buluştu 0:00 / 0:00

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"Daha İki Durak Var" grubu; son projelerinden farklı olan, daha enerjik ve daha hareketli şarkısı "Büyüklük Sende Kalsın"ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Çağlar Erol'a müziği Ali Ergül'e ait çalışmanın düzenlemesi ise gruba ait.



Vokalde Çağlar Erol, gitarda Ali Ergül, davulda Alperen İlhan, klavyede Utku Yıldız ve bas gitarda Volkan Yalçın'ın yer aldığı "Büyüklük Sende Kalsın" projesinin kayıtları Lotus Records'ta gerçekleştirildi. Şarkının mix&masteringi ise Utku Yıldız ve Doğu Gündüz tarafından yapıldı.



2019 yılında kurulan grup; vokalde Çağlar Erol, gitarda Ali Ergül, davulda Alperen İlhan, gitar ve klavyede Atahan Güngör, bas gitarda Volkan Yalçın'dan oluşuyor.



Çıkış şarkıları "Durmam O Zaman"ı tam prodüksiyonlu olarak 2019 yılında yayımlayan "Daha İki Durak Var", birçok organizasyon ve festivalde sahne aldı. Grup, "Hayat Sarmadı" ve "Sen Uyurken" isimli çalışmalarından sonra "Kendini Aramak Misali" isimli şarkısıyla dinleyicisinin karşısına çıktı.