Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Burak Cansız
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk (Dk. 46 Obertan),Sissoko (Dk. 56 Oltan Karakullukçu),Emrah Başsan, Hamroun, Pote (Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 71 Madinda),Cem Ekinci (Dk. 70 Bokila),Uğur Utlu, Dialiba, Kone (Dk. 82 Devrim Taşkaya)
Gol: Dk. 67 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Emrah Başsan (Maç bittikten sonra) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk.12 Mehmet Murat Uçar, Dk. 24 İbrahim Akdağ, Dk. 30 Pote, Dk. 45+3 Sehic (Devre arasında),Dk. 62 Hasan Hatipoğlu, Dk.87 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 26 Dialiba, Dk. 84 Erdi Dikmen, 90+4 Metin Uçar (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 21. haftasında kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un "Erken tanı hayat kurtarır" pankartıyla çıktığı maç, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 derece ölçüldüğü statta çok sayıda Erzurumsporlu taraftar takımlarına destek verdi.
YORUMLAR