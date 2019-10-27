Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Obertan (Dk. 61 Osman Çelik),Hasan Hatipoğlu, Pote, Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Hamroun),İbrahim Akdağ (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin),Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 51 Barbosa),Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 64 Hamza Gür),Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Quali (Dk. 72 Bokila),Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Goller: Dk. 18 Pote, Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90+4 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 75 Bokila (Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Kubilay Sönmez (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 87 Bokila (Hatayspor),Dk. 40 Hasan Ayaroğlu, Dk. 62 Osman Çelik, Dk. 78 Aykut Demir, Dk. 81 Sehic, Dk. 90+5 Cenk Ahmet Kılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
YORUMLAR