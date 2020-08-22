Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Muhammed Gönülaçar, Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
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