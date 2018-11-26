Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olan Erzurum temsilcisinde, ortaya konulan güzel futbol ile alınan sonuçlar moralleri yerine geldi.

Ancak bu maçta galibiyeti getiren tek golü takımdaki futbolcular üretemezken, Antalyaspor'un defans oyuncusu Diego kendi kalesine attı.

MUNSY TEK GOLÜNÜ TÜRKİYE KUPASI'NDA ATTI

Mavi-beyazlı ekibin İsviçre temsilcisi Grasshoppers'tan sezon başında kiraladığı 29 yaşında forvet oyuncusu Ridge Munsy, kadroda yer aldığı 12 maçta 570 dakika forma giydi.

Demokratik Kongo Cumhuriyetli santrfor Munsy, bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken, diğer maçlarda ise sonradan oyuna girdi.

Süper Lig'deki henüz gol sevinci yaşayamayan Munsy, sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Ankara Demirspor'u 1-0 yendiği maçta skor üretti.

THY, 90 DAKİKA SAHADA KALAMADI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Alman ekibi Werder Bremen'den sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Lennart Thy, henüz gol sevinci yaşayamayan bir diğer forvet oldu.

Thy, Süper Lig'de 68 dakika forma giydiği Atiker Konyaspor ve 73 dakika sahada kaldığı Demir Grup Sivasspor maçları dışında hiçbir karşılamaya ilk 11'de başlayamadı.

Süper Lig'deki hiçbir karşılaşmada 90 dakika sahada kalamayan ve toplam 258 dakika süre alan Thy, takımına gol katkısı veremedi.

Alman oyuncu, kadroda yer aldığı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un evinde 1-0 kazandığı Antalyaspor maçının 71. dakikasında oyuna girerek, 19 dakika sahada kaldı.

GOLLER ORTASAHA VE DEFANS OYUNCULARINDAN

Erzurum temsilcisi, ligin geride kalan 13 haftasında rakip ağları 11 kez havalandırırken, gollerin orta saha ve savunma oyuncularından gelmesi dikkati çekti.

Kaydedilen gollerin 10'unu orta saha ve savunma oyuncuları atarken, birini ise Antalyasporlu savunma oyuncusu Diego kendi kalesine gönderdi.

Takımda orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı ve Jasmin Scuk ile savunma oyuncusu Lokman Gör, 2'şer golle takımın skor yükünü sırtladı.

Takımın diğer gollerini ise yine savunma oyuncuları Auremir Dos Santos ve Leo Schwechlen kaydetti.

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