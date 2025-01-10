Büyükşehir'den "Engelsiz Kayseri" mobil uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen, görme engelli vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve daha güvenli şekilde yararlanmalarına imkân tanıyan "Engelsiz Kayseri" uygulamasını kullanıma sunuldu.

Görme engelli bireylerin özgürce ve güvenle seyahat edebilmesini sağlayacak uygulama, görme engelli kullanıcıların şehir içi ulaşımda karşılaştıkları zorlukları minimize ederken, bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyor.

Uygulama, görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, toplumsal eşitlik ve erişilebilirlik konularına katkı sağlamayı amaçlarken engelli bireylerin şehir içi ulaşımda bağımsız, özgürlük ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini kolaylaştırıyor.

Uygulama ile en yakın durak bilgilerine, durağa gelecek otobüs ve tramvayların tahmini geliş sürelerine erişebilirken, hareket halindeki araçta sonraki durak bilgilerini de kullanıcıya anlık olarak sunuyor.

Durakları favoriye ekleyerek sonraki kullanımlarda kolay erişim sağlayacak Engelsiz Kayseri mobil uygulaması akıllı telefonlarda bulunan sesli asistana entegre bir şekilde çalışarak görme engelli bireylere bağımsız bir ulaşım deneyimi yaşatacak. Uygulama, Android ve Apple Store'da kullanıma sunuldu.