Büyükşehirler dolar sattı, güney illeri döviz doldu

12 Ağustos 2018 Pazar, 07:01:11 Güncelleme: 07:01:11 - HABERTURK.COM

Kurdaki yükseliş öncesi 1 yılda vatandaş 7,1 milyar dolar sattı. Şirketler ise döviz mevduatını 3,4 milyar dolar artırdı. Büyükşehirler toplamda 6,3 milyar dolar bozdu ancak toplamda döviz mevduatının yüzde 72'sine sahip oldukları için kurdaki yükselişten en fazla onlar faydalanacak. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan kriz sonrası dolardaki yükselişe karşı "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Tekrar söylüyorum, yastığı altında doları, eurosu olan varsa Türk Lirası ile bozdursun" çağrısında bulunmuştu. Peki Türkiye'de en çok hangi illerin döviz hesabı var? Son dönemde hangi illerde vatandaşlar dolarını eurosunu bozdurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlarına göre Haziran 2017-Haziran 2018 dönemini kapsayan 1 yıllık dönem karşılaştırıldığında gerçek kişiler yani vatandaş son 1 yılda döviz satarak elindeki döviz mevduatı tutarını 102,2 milyar dolardan 95,1 milyar dolara indirdi. Yani tam 7,1 milyar dolar bozdurdu. Şirketler ise döviz borçlusu olduğu için kurdaki artıştan çekinip döviz aldı ve elindeki döviz varlığını 67,8 milyardan 71,3 milyar dolara çıkardı. Böylece son artıştan şirketler elindeki mevduat açısından karlı çıkarken vatandaş ise ters köşeye yattı. Türkiye'de şirketlerin ve kişilerin toplam mevduatı ise 1 yılda yüzde 2,1 azalarak 170 milyardan 166,5 milyar dolara inmiş oldu. Bu satış özellikle Haziran 2018 öncesi kur yükseldiği için buradan kar etmek isteyen vatandaşın döviz satışı kaynaklı oldu. Haziran sonrasında ise kurdaki artış hız kesmeyince vatandaş yeniden döviz almaya başladı ancak tabii ki bu arada meydana gelen tırmanış kaynaklı karı kaçırdı. 

İllerdeki işaretlerin üzerine gelince o şehirlerdeki döviz mevduatı tutarlarını görebilirsiniz.

ANTALYA TURİZMLE KARLI ÇIKTI

Kişilerin döviz mevduatındaki en büyük artış yüzde 40 ile Kilis ve yüzde 21 ile Muş'ta oldu, Ancak bu illerde döviz mevduatı çok küçük olduğu için tırmanış da yüksek gibi görünüyor. Bu nedenle kişilerin döviz mevduatı 1 milyar doların üstünde olan illere baktığımızda ise 1 yılda döviz mevduatını artıran tek ilin Antalya olduğu görülüyor. Antalya'da vatandaşın döviz mevduatı yüzde 1,3 artarak 2 milyar 569 milyar dolara çıktı. Tabii bu ilimizdeki turizm kaynaklı döviz gelirinin fazla olduğunu da unutmayalım. DTH mevduatındaki artışın 32,6 milyarı Antalya'dan gelirken Gaziantep'teki artış 21,5 Elazığ'daki yükseliş ise 17,8 milyon dolarla Türkiye'nin DTH mevduatını en fazla artıran iller olarak kayda geçti. 

Şehir Bireylerin döviz Şirketlerin döviz Toplam döviz Değişim
adı mevduatı(Bin dolar) mevduatı (Bin dolar) mevduatı (Bin dolar) (%)
SAKARYA 507.448 256.639 764.088 -14,5
ADANA 1.115.869 379.468 1.495.337 -13,1
İZMİR 5.448.616 2.681.551 8.130.167 -12,5
HATAY 1.181.241 269.946 1.451.186 -10,7
BURSA 2.539.087 1.633.080 4.172.167 -10,3

SAKARYA, ADANA VE İZMİR KAYBETTİ

Kişilerin döviz mevduatında en büyük yüzdelik düşüş Sakarya, Adana, İzmir, Hatay ve Bursa'da yüzde 10'u geçti. Sakarya'da döviz mevduatı 593 milyondan 507 milyon dolara Adana'da 1 milyar 284 milyon dolardan1 milyar 115 milyara İzmir'de ise 6,2 milyar dolardan 5,4 milyar dolara indi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki yükselişin ardından vatandaşlara döviz mevduatlarını bozmaları için çağrıda bulundu.

TOPLAM MEVDUATTA KOCAELİ LİDER

Şirketler ile birlikte değerlendirildiğinde ise şirketlerin döviz borcu olduğu için döviz mevduatlarını artırmaları sonucu şirketlerin yoğun olduğu Kocaeli'nde toplam DTH'nin en fazla yükseldiği il olduğu göze çarpıyor. Bu ilde döviz mevduatı 381 milyon dolar yükseldi. İkinci sırada ise 1 yılda mevduatını 291 milyon dolar artıran Gaziantep var. Üçüncü ise 207 milyon dolar ile Antalya.

BÜYÜK ŞEHİRLER DOLAR SATTI

Mega şehir İstanbul 1 yılda 2,1 milyar dolarlık satış yaparak mevzi mevduatını en fazla azaltan iller arasında yer aldı. Döviz mevduatındaki en yüksek azalışlardan diğer ikisi ise 796 milyon ile Ankara 537 milyon dolar ile İzmir'den geldi. İstanbul'da kişilerin döviz mevduatının 4,8 milyar dolar azalması da dikkat çekti. 

Şehir Bireylerin döviz Şirketlerin döviz Toplam döviz
adı mevduatı(Bin dolar) mevduatı (Bin dolar) mevduatı (Bin dolar)
İSTANBUL 48.827.297 43.547.152 92.374.449
ANKARA 9.055.025 11.558.418 20.613.443
İZMİR 5.448.616 2.681.551 8.130.167
ANTALYA 2.569.615 1.610.512 4.180.127
BURSA 2.539.087 1.633.080 4.172.167
KOCAELİ 1.231.076 2.459.123 3.690.199
GAZİANTEP 872.020 1.482.377 2.354.397
KONYA 1.284.518 448.139 1.732.657
KAYSERİ 1.209.468 403.392 1.612.861
MUĞLA 1.342.462 263.301 1.605.763
MERSİN 1.131.022 435.059 1.566.081
ADANA 1.115.869 379.468 1.495.337
HATAY 1.181.241 269.946 1.451.186
DENİZLİ 904.126 462.197 1.366.323
BALIKESİR 962.579 121.200 1.083.779
AYDIN 812.286 159.345 971.631
ESKİŞEHİR 687.242 242.053 929.295
TRABZON 767.731 78.976 846.707
SAMSUN 637.930 176.368 814.298
TEKİRDAĞ 539.296 247.207 786.503
SAKARYA 507.448 256.639 764.088
MANİSA 534.115 201.031 735.146
KAHRAMANMARAŞ 411.442 160.374 571.815
AFYONKARAHİSAR 394.157 86.626 480.783
ZONGULDAK 438.880 41.214 480.094
YALOVA 276.867 188.539 465.406
AKSARAY 434.976 27.735 462.711
UŞAK 390.972 36.566 427.538
MALATYA 370.781 53.321 424.102
SİVAS 385.325 37.369 422.694
DİYARBAKIR 350.109 56.989 407.098
KARABÜK 108.542 293.666 402.208
ISPARTA 352.820 47.665 400.485
KÜTAHYA 325.962 51.516 377.477
NEVŞEHİR 351.880 22.043 373.923
ELAZIĞ 319.278 38.144 357.422
EDİRNE 257.359 89.996 347.355
ÇORUM 299.190 46.055 345.245
ÇANAKKALE 280.691 42.690 323.381
YOZGAT 306.498 12.407 318.905
KIRŞEHİR 234.086 58.911 292.997
ORDU 266.251 26.363 292.613
GİRESUN 264.716 13.596 278.311
KIRKLARELİ 215.548 22.286 237.834
ŞANLIURFA 207.406 30.134 237.540
KARAMAN 186.698 46.296 232.994
MARDİN 181.457 40.613 222.070
BATMAN 136.193 85.618 221.810
KASTAMONU 127.305 85.667 212.972
BURDUR 169.827 40.637 210.464
ERZURUM 174.181 25.831 200.012
DÜZCE 159.163 34.664 193.827
BOLU 159.925 28.276 188.201
RİZE 169.924 14.772 184.696
TOKAT 171.796 10.793 182.589
ERZİNCAN 160.011 7.438 167.449
VAN 138.645 13.442 152.087
ADIYAMAN 131.173 19.890 151.063
AMASYA 133.908 14.478 148.387
NİĞDE 120.744 11.505 132.249
BARTIN 114.462 8.639 123.100
SİNOP 115.893 6.830 122.723
OSMANİYE 96.969 21.329 118.298
KIRIKKALE 100.858 14.167 115.025
ÇANKIRI 72.261 31.348 103.609
IĞDIR 93.460 9.989 103.449
ŞIRNAK 67.489 24.988 92.478
TUNCELİ 86.640 2.690 89.330
BİLECİK 75.017 14.278 89.295
BİNGÖL 79.402 4.936 84.338
KİLİS 46.876 37.207 84.084
ARTVİN 66.701 10.299 77.000
GÜMÜŞHANE 71.110 1.349 72.459
AĞRI 58.680 8.752 67.432
SİİRT 45.643 8.016 53.659
KARS 49.467 3.770 53.238
MUŞ 44.204 6.079 50.283
BİTLİS 34.899 4.688 39.587
BAYBURT 30.726 3.176 33.902
HAKKARİ 24.538 7.777 32.315
ARDAHAN 16.019 1.692 17.711
Toplam 95.116.074 71.312.655 166.428.728
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