Büyükşen çifti cinayeti şüphelisi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükşen çifti cinayeti şüphelisi hayatını kaybetti - Haberler
ABONE OL

Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan şüpheli, cezaevinde hayatını kaybetti

Konya’da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde, cinayete yardım ettiği iddiasıyla Konya Kapalı E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mustafa Okşen hayatını kaybetti

Büyükşen çifti cinayeti şüphelisi hayatını kaybetti - Haberler
Büyükşen çifti cinayeti şüphelisi hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Olay akşam saatlerinde Konya Kapalı E tipi Cezaevi'nde meydana geldi. Üç yıl önce kentin İsmil ilçesinde evlerine giren kar maskeli bir kişi tarafından öldürülen Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde, cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan Mustafa Okşen, saat 18:00 sıralarında hayatını kaybetti.

Zafer Samancı'nın haberine göre Okşen'in ölüm nedeni henüz bilinmezken, solunumunun durmasından kısa bir süre önce koronavirüs aşısı olduğu iddia edildi. Şüphelinin ölüm nedeniyle ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski sevgilisinin evini kundakladı, serbest kaldı - Son dakika haberleri
GÜNDEM Eski sevgilisinin evini kundakladı, serbest kaldı
PMYO başvurusu nasıl yapılır? 2021 PMYO Polislik başvuru tarihleri ne zaman? Taban puanları ve kontenjanlar
GÜNDEM PMYO başvurusu nasıl yapılır? 2021
Trabzon'da Çin uyruklu kadında AIDS çıktı - Haberler
GÜNDEM Trabzon'da Çin uyruklu kadında AIDS çıktı
Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması - Son dakika haberleri
GÜNDEM Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması
Tesla Enerji'den Bozkurt'ta 'HES patladı' iddiasına ilişkin açıklama
GÜNDEM 'HES patladı' iddiasına ilişkin açıklama
SON DAKİKA! Pes dedirten soğukkanlılık! Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş, cinayeti böyle anlattı
GÜNDEM Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş, cinayeti böyle ...
2021 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS tercih tarihleri açıklandı mı? DGS tercih robotu ve tercih kılavuzu
GÜNDEM DGS tercihleri başladı mı?
İzmir Bayındır'da orman yangını! Müdahale ediliyor - Son dakika haberleri
GÜNDEM İzmir Bayındır'da orman yangını
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Yeni kısıtlama gelecek mi? Sağlık Bakanı Koca ne zaman açıklama..
GÜNDEM Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün?
Yunanistan'ın ölüme ter ettiği düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı
GÜNDEM Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.