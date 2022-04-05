Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme 0:00 / 0:00

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Olay Konya’nın Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de meydana gelmişti. 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile eşi 54 yaşındaki Necla Büyükşen evlerine giren maskeli bir tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Jandarma ekiplerince 24 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin ardından salıverilmişti.