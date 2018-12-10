Haftanın ilk işlem gününe 5.3094 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL beklentilerin altında gelen 3. çeyrek büyüme verisinin ardından 5.30 seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye kur şokunun yaşandığı 3. çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 2 olacağı yönündeydi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 3. çeyrekte yüzde 1.1 düştü. Bu dönemde özel tüketim yüzde 1.1 arttı. Yatırımlar yüzde 3.8 azaldı. Devletin nihai harcamaları yüzde 7.5 arttı.
ENFLASYON ODAKLI PARA POLİTİKASI SÖYLEMİ OLUMLU ALGILANDI
Önceki hafta 5.13 seviyelerini test eden dolar/TL geçen hafta küresel riskten kaçış eğilimi ve para politikasına yönelik endişelerle sert yükselmiş 5.45'i görmüştü. Kur geçen hafta başında başından beri görülen negatif ayrışma salı gününden itibaren yerini pozitif ayrışmaya bırakmıştı. Merkez Bankası’nın erken bir faiz indirimine doğru ilerlediği endişesiyle başlayan ve küresel satış baskısıyla da hızlanan yükseliş eğilimi Merkez Bankası’nın “enflasyon odaklı para politikası” söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile sona ermişti.
HUAWEI YÖNETİCİSİ İÇİN İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN
Dünyanın başlıca telekom ekipmanı üreticilerinden Çinli Huawei'nin üst düzey bir yöneticisinin geçen Kanada'da tutuklanmasının piyasalarda yarattığı endişe devam ediyor. Yatırımcılar, tutuklama nedeniyle ABD ile Çin'in ticaret müzakerelerin uzlaşıya varmakta zorlanacağından endişe ediyorlar. Mahkemenin karar vermesi halinde ABD'ye gönderilmesi olası Huawei yöneticisinin ikinci duruşma oturumu bugün yapılacak.
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