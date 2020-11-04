Buz pistini yakarak sahibini öldürmek istediği iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

AA

Beylikdüzü'nde benzin dökerek buz pistini yakan ve iş yeri sahibini pompalı tüfekle öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanık hakkında, 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Ayfer Özbal ile İsmail Ahmet Özbal'ın Beylikdüzü'nde buz pisti alanında ticari faaliyet gösteren iş yerlerinin bulunduğu anlatıldı.

Olay tarihi olan 14 Nisan'dan önce Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal ile sanık Ümit Yaşar Parlak'ın, buz pistinin bulunduğu yerde kafe yapımı konusunda anlaştıkları belirtilen iddianamede, sanık Parlak'ın yapılması için bir miktar para yatırdığı kafeyi tamamlayamadığı, harcamasının karşılığını da müştekilerden talep ettiği aktarıldı.

Müştekilerin de buna olumsuz cevap verdikleri ifade edilen iddianamede, sanığın 14 Nisan'da iş yerini yakmak amacıyla yanına aldığı bir miktar benzin ve pompalı tüfekle buz pistine gittiği, camı kırarak içeri girdiği, karşısına çıkan müşteki İsmail Ahmet Özbal'a öldürmek amacıyla ateş ettiği, ancak aradaki cam nedeniyle müştekinin yaralanmadığı, sadece camın kırıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Parlak'ın müştekiler Ayfer Özbal ile İsmail Ahmet Özbal'ın içeride olduğunu bildiği iş yerinin farklı noktalarına benzin döküp yakarak zarar verdiği, müştekileri yakarak öldürme saikiyle hareket ettiği anlatıldı.

Sanık Parlak'ın tüfek zoruyla müşteki İsmail Ahmet Özbal'ı iş yerinin kafe kısmına götürdüğü belirtilen iddianamede, yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri ve güvenlik görevlisinin araya girmesiyle müştekinin olay yerinden uzaklaştığı ve sanığın yakalandığı aktarıldı.

İddianamede, sanığın buz pistine giderek yangın çıkarmasıyla müştekilere yönelik mala zarar verme suçunu işlediği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanık Parlak, kapalı olduğu bir zaman diliminde zor kullanarak iş yerine girmesi nedeniyle de müştekilere yönelik iş yeri konut dokunulmazlığını ihlal etmiştir. Sanığın müşteki İsmail Ahmet Özbal'a ateş etmesi ve müştekilerin iş yerinde olduğunu bildiği halde burayı yakması sonucu kastının öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. Sanığın iş yerindeyken pompalı tüfekle ateş etmesi, iş yerini ateşe vermesiyle de başka kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığını tehlikeye atacak nitelikte bir eylem sergilemesi nedeniyle de genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık Ümit Yaşar Parlak'ın "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından 20 yıldan 38 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.