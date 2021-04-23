Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2021? Hayvancılık destek ödemeleri manda, buzağı parası ne zaman yatacak?

Buzağı parası ne zaman yatacak? Sorusu gündemde. Kırsal alanda tarımı ve hayvancılığı desteklemek adına çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen tarımsal destekler araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2021? Hayvancılık destek ödemeleri manda, buzağı parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2021? Hayvancılık destek ödemeleri manda, buzağı parası ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen hayvancılık destekleri hesaplara yatıyor! Bakan Pakdemirli buzağı, manda ve malak desteklerinin bugün ödenmeye başlayacağını duyurdu. Peki, Buzağı, manda, malak destek ödemeleri ne kadar, hesaplara yattı mı?

HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Bakan Pakdemirli Twitter'da yaptığı paylaşımda "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlıyoruz. Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL,

Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL, Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL olmak üzere; toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesi üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son depremler listesi: Ege, Akdeniz ve Marmara... DEPREM (Kandilli ve AFAD)
MERAK EDİLENLERSon depremler listesi
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır?
MERAK EDİLENLERKısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?
SERT DÜŞÜŞ! 23 Nisan Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLERBitcoin'de sert düşüş yaşanıyor
Bankalar bugün açık mı? 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar
MERAK EDİLENLERBankalar bugün açık mı?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? 23 Nisan 2021 Güncel İl il fındık fiyatları listeleri
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Emekli ikramiyesi ne kadar? Zamlı ikramiyeyi kimler alacak? 2021 Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri nedir
MERAK EDİLENLEREmekliye bayram ikramiyesi zamlı ne kadar?
Memur Maaşı 2021 (EN DÜŞÜK) En düşük memur maaşları (Polis, öğretmen, hemşire) ne kadar?
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ne kadar?
Emekli Maaşları Nisan ayı ödemleri başladı! SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar?
MERAK EDİLENLERGüncel emekli maaşları tablosu
Banka çalışma saatleri değişti! Ramazan ayında bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası saatleri ne?
MERAK EDİLENLERBanka mesai saatleri yine değişti!
Hayvancılık destek ödemeleri başladı! Buzağı, manda, malak destek ödemeleri ne kadar, hesaplara yattı mı?
MERAK EDİLENLERHayvancılık destek ödemeleri başladı!