AA

Aylarca hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen besiciler, havaların ısınmasından sonra büyükbaş hayvanlarını otlaklara çıkarmaya başladı.Yeşildağ Mahallesi'ndeki otlaklar, büyükbaş hayvanların buzağılarıyla ahırlarından yeşil alanlara çıkmaya başlamasıyla hareketlendi.Sürü sahiplerince otlaklara getirilen büyükbaş hayvanlar arasındaki buzağılar ilk kez çıktıkları yeşil alanlarda doğanın keyfini ve tadını çıkardı. Yeşil örtü üzerinde hoplayıp zıplayarak sürekli koşturan ve çevreye neşe saçan buzağılar renkli görüntüler oluşturdu.Sürü sahibi Ali Kervancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanları ahırlarından alarak yerleşim merkezine yakın yeşil alanlara çıkarmaya başladıklarını söyledi.Bu süreçte buzağıları da alışmaları için diğer hayvanların beraberinde otlaklara getirdiklerini anlatan Kervancıoğlu, "Benim 5 buzağım var. Dünyaya gözlerini açalı kısa süre oldu. Bahar mevsiminin gelmesi ile buzağıları 'annelerinin yanında alışsınlar' diye ilk kez yayılıma çıkardık. Daha önce havalar soğuk olduğu için çıkaramamıştık. Onlar da burada doğayı görünce çok seviniyor. Kendi çaplarında eğleniyorlar, koşturuyorlar, hoplayıp zıplıyorlar." diye konuştu.- Otlaklarda buzağı neşesiYerleşim merkezinde 5-6 yıldır hayvancılıkla uğraştığını aktaran Kervancıoğlu, "Hayvanlarımızı arkadaşımla beraber güdüyoruz. Bahar mevsimi geldiği için artık her gün buralara çıkartıp güderiz. Kasım ayına kadar da meralara götürüyoruz. Kasımda havalar soğumaya başlayınca ise ahırlarına tekrar getiririz." dedi.Kervancıoğlu, yeni tip koronavirüs salgınından her sektörün olduğu gibi hayvancılığın da olumsuz etkilendiğini ve alım satımların durduğunu bildirerek, "Her işte olduğu gibi piyasa durgun. Bizler de hayvanlarımızı beslemek için böyle açık alanlara çıkarıyoruz, onun dışında 'evde kal' çağrılarına uyarak günümüz evlerimizde geçiyor. Allah'a şükür buralarda salgın hastalık yok. İnşallah bugünler de geçer. Allah bu hastalığın da bir şifasını verir." temennisinde bulundu.