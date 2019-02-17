SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Çıldır Gölü
YAŞAM
Haberler >YAŞAM

Buzu kırıp Çıldır Gölü'ne daldılar

Yaklaşık 123 kilometrekare yüz ölçümü ile kış mevsiminde yüzeyi tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 40 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, soğuk sulara daldı.

Giriş: 17.02.2019 - 10:45 | Güncelleme:
DHA

Ardahan Valiliği'nin daveti üzerine bölgeye gelen 3 kişilik profesyonel dalgıç ekibi yüzeyi buzla kaplı olan Çıldır Gölü'nün yüzeyini gezdikten sonra dalmak için kendilerine göre bir alan açtı. DHA'nın haberine göre, Recep Şen, Muhit Acar ve Ferhat Bağlas'tan oluşan dalgıç ekibi, motorlu testere ile kestikleri buz tabakasından kendilerini gölün soğuk suyuna bıraktı.

 



Yaklaşık 20 dakika süreyle suda kalan 3 dalgıç, göl altında kamera ve fotoğraf çekimi yaptı.



Heyecandan suyun soğukluğunu bile hissetmediğinin söyleyen Recep Şen, "Su gerçekten çok soğuktu, ama buzun alt yapısı muhteşemdi. Buzun oluşumu olağanüstü ve inanılmaz bir şey, heyecandan soğuğu bile hissetmedim. Dalmaya meraklı insanların yaşaması gereken bir duygu. 2 bin rakımda, artı 2 derecede dalmak muhteşem bir duygu, deneyim ve muhteşim bir adrenalin bence. Ülkemizdeki tek donan göl. Suyun altıda üstüde muhteşem. İnsanlar buraya geldiğinde yaşayabilecekleri bir çok aktivite var. İstanbul ve diğer bölgelerdeki dalıcı arkadaşlara mutlaka tavsiye edeceğiz" diye konuştu.



Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ise "Sayın valimizin destekleri ile AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda Çıldır gölünde 40 santimetre buzun altında profesyonel dalgıçlar tarafından bir dalış gerçekleştirildi. Çıldır gölünün üstü nasıl etkinlikler için uygun bir yerse, altı da aynı şekilde etkin. Biz bütün yerel ve uluslararası sporcularımızı Norveç'e kutuplara değil Çıldır ilçemize davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan buzla kaplı gölde 3 dalgıcın etkinliği büyük ilgi gördü. Çıldır Gölü'nü ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de bu dalgıçları tezahüratlar eşliğinde takip etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X